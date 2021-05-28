В РПЦ рассказали о профессиях, которые могут запретить священникам

Актерская деятельность, а также работа в шоу-бизнесе, прокуратуре и суде может стать запретными для священников РПЦ, если Архиерейский собор церкви примет документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам руководителя Правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), документ устанавливает «неприемлемые для священнослужителя виды деятельности». В частности, по ее мнению, работа в светском суде или в прокуратуре «противоречит самой сути пастырской деятельности».

Ранее представитель РПЦ при совете Европы архимандрит Филипп (Рябых) заявил о том, что Русская Православная Церковь собирается отказаться от благословения оружия.

При этом отец Филипп подчеркнул, что «оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность».

По его словам, этот вопрос вынесут на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен.