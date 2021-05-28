Адвокат Сапеги смог посетить ее в СИЗО

Адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович посетил ее в СИЗО КГБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, она выглядит бодрой и здоровой.

«Адвокат сегодня, 28 мая 2021 года, посетил Софью в месте ее содержания. Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — заявил Филанович.

Ранее российский консул посетил задержанную Сапегу.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.