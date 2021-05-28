Российский консул посетил в Минске задержанную Сапегу

Российский консул посетил задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу и рассказал о подробностях визита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Минске Евгения Лукьянова.

По его словам, просьбы Сапеги при посещении носили бытовой характер и были удовлетворены. Консул не получал от россиянки жалоб на условия содержания. На следующей неделе запланирован еще один визит.

Посол России в Минске рассказал, что проблемы с доступом адвоката связаны с перегруженным графиком посещений в СИЗО. Он добавил, что Москва обеспечивает консульскую поддержку задержанной девушки.

«Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданке России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку», — сказал он.

Ранее сообщалось, что суд Партизанского района Минска отклонил жалобу защиты на задержание Сапеги в Белоруссии. Также стало известно, что правозащитник Александр Филанович так и не смог встретиться с подзащитной в СИЗО.

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair. Этот самолет следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. После этого автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу. Он попросил обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала..