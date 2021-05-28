Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны есть собственные разработки вакцины от коронавируса, но она не торопится с испытаниями, так как хочет учесть возможные будущие штаммы. Слова президента приводит РИА Новости.

«В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по ее технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году», - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

В случае успеха, Белоруссия будет готова поделиться препаратом со странами СНГ, заявил Лукашенко.

«Как поступила Россия, так и мы поступим», — добавил он.

Ранее Лукашенко уже упоминал о национальных разработках вакцины. Документ о ее создании в 2021-2023 годах Лукашенко подписал 1 апреля.

Также, президент Белоруссии считает, что для борьбы с коронавирусом, прежде всего, необходимо «больше работать, нормально питаться».