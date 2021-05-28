Британская радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Ведущая радио «Би-би-си» в британском Ньюкасле Лиза Шоу скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщает Independent со ссылкой на родственников умершей.

По данным семьи, через неделю после вакцинации у женщины начались сильные головные боли, впоследствии она скончалась из-за образования тромбов в возрасте 44 лет.

В настоящее время британские правоохранительные органы расследуют смерть радиоведущей, в качестве одной из возможных причин летального исхода рассматривается «осложнение после вакцинации против коронавируса».

С февраля текущего года несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах, связанных с появлением тромбов. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла связь между применением препарата и появлением тромбов вероятной, но недостаточно доказанной.

Ранее сообщалось, что немецкие ученые установили проблему, из-за которой вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов.