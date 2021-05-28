Счетная палата перечислила самые открытые органы власти

В России наблюдается рост открытости федеральных органов исполнительной власти, свидетельствует отчет Счетной палаты.

Так, в текущем году три ведомства получили наивысшую оценку открытости по всем направлениям: Росстат, Росреестр и Росавтодор. При этом еще 18 ведомств показали высокий уровень открытости, 40 – средний уровень.

«Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых – ФОИВ силового блока, работа которых связана с национальной безопасностью и секретной информацией», – указано в сообщении.

Как поясняет Счетная палата, оценка ведомств проводится по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. При этом наибольшее улучшение показателей было зарегистрировано в с сфере взаимодействия органов с гражданами: в 2021 году 61 из 70 российских ведомств ответило на запрос информации в установленный 30-дневный срок.