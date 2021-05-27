Виновный в изнасиловании мигрант избежал депортации, отказавшись от теста на коронавирус

Беженец из Афганистана, виновный в групповом изнасиловании 14-летней девушки, смог избежать депортации из Швеции на родину. Для этого он отказался проходить тест на коронавирус, который является необходимым для въезда в Афганистан. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

По данным СМИ, 21-летний уроженец Афганистана мог увидеть эту юридическую «лазейку» на Facebook, и не был одинок — по предварительным данным, подобными приемами пользуется или пытались пользоваться до 90% преступников, подлежащих депортации, так как шведские власти не имеют законных прав принудительно заставлять задержанных сдавать анализы или делать прививки.

Полиция и органы пограничного контроля выразили недовольство бездействием властей по этому поводу, отмечая, что нельзя игнорировать не только необходимость защиты неприкосновенности личности, но и поддержание правопорядка и уважение к жертвам преступлений.

Ранее сообщалось, что в Турции освободили украинок, задержанных за «обнаженную фотосессию» на яхте. Девушек депортировали, но кроме депортации им мог грозить штраф и заключение сроком до шести месяцев. Одна из них посоветовала уважать мусульманские традиции и не сниматься в таких странах обнаженными.

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