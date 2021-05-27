В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет

Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект об обеспечении детей до 16 лет бесплатным проездом в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутат отмечает, что сейчас в российских регионах обеспечены различные льготы для проезда школьников, включая ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд. При этом, в случае отсутствия специальных проездных документов, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере.

В настоящее время по закону «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до семи лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно внесенным в феврале этого года изменениям в действующее законодательство, «лицо, не достигшее возраста 16-ти лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица, не может быть высажено из транспортного средства, даже если не оплатило проезд или отказалось от оплаты проезда».

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику Федерального закона и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей,» — считает автор.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что до конца года в столице будет запущена оплата проезда с помощью лица (Face Pay). Тестирование системы на некоторых станциях метро проходит уже несколько месяцев.