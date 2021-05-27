ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

На Ставрополье предотвратили два теракта, которые готовили сторонники ИГ (организация запрещена в России) в преддверии майских праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ходе операции был задержан житель Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ и замысливший теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства».

Второй задержанный — выходец из Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки теракта. В ходе обысков у неге изъяли взрывчатку и компоненты самодельной бомбы.

Возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Норильске. Сторонник ИГ пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы 9 мая.