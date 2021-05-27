Песков призвал не торопиться с выводами о причинах стрельбы в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина о ненадлежащей охране школы в Казани, где произошла стрельба.

По его словам, ответственность за трагедию может определить только суд, основываясь на материалах следствия. Представитель Кремля напомнил, что расследование дело еще не завершено.

Ранее Бастрыкин заявил, что школа не охранялась должным образом, так как родители не хотели давать на это деньги.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.