В Москве в четверг ожидается до +23°С

В Москве в четверг, 27 мая, ожидается до +23°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +21 до +23°C. Установится переменная облачность, по области местами возможен кратковременный дождь. Ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер сохранит переменное направление, его скорость составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.