В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило экстренное использование экспериментального лекарства от новой коронавирусной инфекции.

Использование препарата Sotrovimab (VIR-7831) на основе моноклональных антител было разрешено для лечения взрослых и детей старше 12 лет. При этом лекарство нельзя использовать для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, то есть госпитализированных и нуждающихся в кислородной терапии.

«Sotrovimab относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией», – поясняет американский регулятор.

Лекарство было разработано британской фармацевтической компанией GSK и ее американским партнером Vir Biotechnology. При этом, по данным FDA, в США уже зарегистрированы два препарата с аналогичным принципом действия – от Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly.

Именно препаратом Regeneron, известным как «коктейль из антител», лечили бывшего президента США Дональда Трампа после его заражения коронавирусом. Впоследствии экс-глава государства заявил, что после лечения почувствовал себя суперменом.

В декабре 2020 года стало известно, что лекарство на основе моноклональных антител разработают и в России. Этим должны заняться специалисты Центра имени Гамалеи, который создал первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 «Спутник V».