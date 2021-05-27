Контроль за оружием ужесточат в 2022 году

Закон, ужесточающий контроль за оружием, вступит в силу с 1 марта 2022 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на отзыв российского правительства на соответствующий законопроект.

По данным издания, инициатива будет принята Государственной думой до конца весенней сессии текущего года. При этом правительство просит отложить срок вступления законопроекта в силу из-за необходимости подготовить дополнительные нормативные акты и наладить работу электронных систем.

Эту информацию изданию подтвердил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

« Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность», – рассказал депутат.

По его словам, инициатива не предусматривает альтернатив и после ее вступления в силу все медицинские освидетельствования для получения лицензии на оружие будут оформляться исключительно в электронном виде.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия. В соответствии с инициативой, в России будет введен список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия будет запрещена, при этом приобретение и ношение оружия без медицинского освидетельствования на наличие этих противопоказаний будут также под запретом.