В университете, где училась Сапега, не поверили в ее связь с Telegram-каналом «Черная книга Беларуси»

Руководитель отдела коммуникаций и развития Европейского гуманитарного университета Максимас Милта, в котором училась задержанная в Минске россиянка София Сапега, прокомментировал видеообращение девушки из СИЗО.

Речь идет о ролике, в котором Сапега на камеру призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков.

По словам Милты, запись показалась ему неубедительной. Он предположил, что на Сапегу могло оказываться давление и добавил, что россиянка никогда не вела разговор о подобном Telegram-канале.

«Я никогда не слышал ничего, чтобы могло свидетельствовать о связи Софии с «Черной книгой Беларуси». Ее личность и «Черная книга» — это настолько противоположные вещи! Мне даже добавить нечего», — заявил сотрудник университета в интервью mk.ru.

Также он обратил внимание на публикацию в белорусских СМИ якобы титульного листа дипломной работы Сапеги, написанной на факультете международного права. Тема выпускной работы звучала «Telegram-канал «Черная книга Беларуси» как созидательный проект «Новой Беларуси».

Милта назвал документ фальшивым, объяснив, что факультета международного права в ЕГУ не существует и что россиянка заканчивала не 4 курса, а 5. Кроме того, на титульном листе в университете не указывают отчества, а в опубликованной бумаге оно было.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.