Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех государств вне зависимости от визовой политики этих стран в отношении российских граждан. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого для въезда в Россию иностранные туристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, существовал ли у государства принцип взаимности с РФ.

Согласно документу, теперь порядок выдачи разрешений на въезд в Россию для иностранных граждан упрощается. Теперь предусматривается возможность замены нужного для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров с подтверждением о бронировании гостиницы.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 19 мая.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить визы для въезда в Россию иностранных граждан, в том числе европейцев.