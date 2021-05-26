На «Буране» неизвестные написали «Юра, мы приехали»

Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и оставили различные надписи на недостроенном космическом челноке «Буран». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На корабле появились граффити «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Также четверо неизвестных оставили свои подписи.

Ранее научно-производственное объединение «Молния» (входит в концерн «Калашников»), которое разработало космический корабль «Буран», приступило к созданию нового аэрокосмического челнока гражданского назначения. Предприятие рассчитывает в ближайшие пять лет отправить новый корабль в космос.

В феврале сообщалось, что суд в Алма-Ате отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в возврате в государственную собственность макета и второго летного экземпляра космического корабля «Буран», которые хотели использовать в качестве экспонатов в музее.