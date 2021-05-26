Склад с пиломатериалами горит в Омске

Пожар произошел в здании склада с пиломатериалами в Омске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на улице 3-я Казахстанская. Площадь пожара достигла 2000 кв. м. Здание одноэтажное, железобетонное.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

24 мая в подмосковном городе Щелково загорелась бывшая птицефабрика, огонь распространился на четыре тыс. кв. м.

До этого две маленькие девочки погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Пожар произошел 22 мая в доме, расположенном на улице Летной. После тушения огня спасатели нашли останки детей — пяти- и шестилетней девочек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).