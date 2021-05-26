Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о планах развития территории ВДНХ в столице.

По его словам, в текущем году на ВДНХ откроются порядка 15 новых культурных и развлекательных объектов, это будут в том числе выставочные залы, музеи, а также аттракционы и площадки общепита.

Градоначальник напомнил, что ВДНХ начали благоустраивать в 2014 году, с тех пор на территории выставочного комплекса появились новые фонтаны, пруды и другие благоустроенные объекты.

Мэр добавил, что на территории комплекса со временем также появятся колесо обозрения, детский парк и новый экспоцентр. Кроме того, в настоящее время продолжаются реставрационные работы исторических памятников.

В начале мая Собянин рассказал в своем блоге о развитии водного транспорта в городе.