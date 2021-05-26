В Роспотребнадзоре Якутии рассказали, для кого вакцинация от COVID стала обязательной

В Роспотребнадзоре Якутии рассказали, для кого вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве отмечают, что на момент публикации новости данный релиз Роспотребнадзора был удален с сайта ведомства.

В релизе было указано, что в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 было издано постановление об обязательной вакцинации населения.

«Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ №825 от 15.07.1999»)», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор Якутии уточняет, что работодатель может отстранить отказывающихся от вакцинации работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока они не получат прививку от коронавируса.

«Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными», — указано в сообщении.

В случае невыполнения работодателя или работника ждет административная ответственность.

Накануне сообщалось, что в Якутии будут штрафовать работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников. За нарушение работодателям будет грозить штраф от 200 тыс. руб., а работники в случае необоснованного отказа от вакцинирования могут быть не допущены к работе. В дальнейшем власти Якутии убрали слово «обязательная» из пресс-релиза о вакцинации.