Задержанных 25 мая сотрудников tut.by отпустили после допроса

Сотрудники белорусского портала tut.by, задержанные ранее 25 мая, были отпущены после допроса в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По их данным, у журналистов взяли подписку о неразглашении. Сами сотрудники портала tut.by Аля и Денис Бурковские рассказали, что у них дома был обыск, но отметили, что обращались с ними корректно. Также отпустили сотрудников tut.by Анастасию Прудникову и Максима Пушкина, у которых в ходе обыска изъяли технику.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников белорусского новостного портала TUT.BY перестали выходить на связь.

«Примерно с 11.30 перестали выходить на связь журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин», — говорится в публикации.

18 мая в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.