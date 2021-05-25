Мать задержанной в Минске Софии Сапеги прокомментировала видеообращение дочери

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги Анна Дудич заявила, что не понимает, о чем говорит ее дочь на видеообращении, опубликованном Telegram-каналом «Желтые сливы». Об этом сообщает RT.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава...» — сказала она.

Ранее было опубликовано видеообращение задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.