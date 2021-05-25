Масляные пятна в море у Туапсе ликвидированы

Все масляные пятна, появившиеся в Черном море у берегов Туапсе в результате разлива нефтепродуктов, ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краснодарское управление МЧС России.

В настоящее время водолазы ведомства обследуют дно для выявления источника появления пятен.

25 мая в Туапсе ввели режим повышенной готовности после того, как в акватории Черного моря обнаружили разлив нефтепродуктов. Как сообщила администрация Туапсе, нефтепродукты вытекли из канализационного коллектора. В акватории, по данным Росприродназдора, оказалось почти тонна жидкости. В ликвидации последствий задействованы 75 человек.

Ранее местный житель рассказал «Газете.Ru», что обнаружили масляное пятно у берега еще в понедельник вечером. Вместе с друзьями мужчина отправился на пляж, сначала они обратили внимание на странный едкий запах, потом заметили пленку на воде.