В ярославской колонии заключенные устроили пикник с шашлыками

В Ярославской области организовали проверку после публикации в СМИ информации, что осужденные колонии №2 в Рыбинске на Пасху жарили шашлыки и снимали происходящее на мобильный телефон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По материалам средств массовой информации о нарушении режимных требований в одной из ярославских колоний в ходе проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства и режимных требований», — рассказали в региональной прокуратуре.

В УФСИН по Ярославкой области также заявили о служебной проверке. При выявлении нарушений материал направят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в сети появилось видео, на котором осужденные жарят шашлык на мангале. Снимающий видео человек говорит, что «в лагере проверка, а братва гуляет», а также поздравляет всех с Пасхой.

До этого сообщалось, что в новосибирской колонии установили лондонские телефонные будки.