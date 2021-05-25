Адвокат сообщил, что у задержанной в Минске россиянки Сапеги пока нет процессуального статуса

Процессуальный статус гражданки России Софьи Сапеги, которую сняли в Минске с рейса Ryanair 23 мая, не определен. Об этом сообщил белорусский адвокат девушки Александр Филанович, передает «Sputnik Беларусь».

«У меня еще нет информации о том, в рамках какого процесса она задержана — по уголовному делу, либо в рамках статьи об административной ответственности», — сказал правозащитник.

По его словам, у Сапеги в среду, 26 мая, истекают 72 часа с момента задержания. При этом Филанович пока полностью не вступил в статус защитника российской гражданки.

Адвокат также рассказал, что по имеющимся у него сведениям, материалы по Сапеге из управления Следственного комитета по Минску переданы в центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, кроме россиянки Софии Сапеги, самолет рейса авиакомпании Ryanair в Минске никто из российских граждан не покинул.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.