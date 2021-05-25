МИД уточнил, покидали ли другие россияне самолет Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, кроме россиянки Софии Сапеги, самолет рейса авиакомпании Ryanair в Минске никто из российских граждан не покинул. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на протяжении двух дней в СМИ распространилась информация о том, что из того самолета якобы вышли четыре россиянина, которые не вернулись на борт.

«После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и... «белорусской оппозиции», которые... уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно», — написала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в Минске из самолета никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.