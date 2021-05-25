В Кремле потребовали соблюдения прав задержанной в Белоруссии россиянки

В Кремле исходят из соблюдения прав задержанной в Белоруссии российской гражданки Софии Сапеги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Информация о задержании Сапеги появилась после сообщений о том, что в Белоруссии был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел в самолете, который следовал из Афин в Вильнюс, но экстренно сел в Минске. Сапега, которая является его девушкой, была также задержана, в настоящее время она находится в Минске.

«Мы исходим из соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней, и мы надеемся, что в ближайшее время она будет отпущена, если она не нарушала закон», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие меры будут предприниматься по поводу задержания россиянки.

При этом Песков отметил, что ему не известно, нарушала ли она закон, поэтому в Кремле надеются, что после выполнения всех необходимых процедур, в ближайшее время она будет отпущена.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Накануне белорусский телеканал «Беларусь 1» показал видеообращение Протасевича, в котором молодой человек сказал, что не имеет никаких проблем со здоровьем, находится в одном из изоляторов Минска, а силовики обращаются с ним корректно, и он дает признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Мать задержанного белорусского журналиста считает, что силовики применяли против него силу.