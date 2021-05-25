Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в метро Москвы

Неизвестный заявил об угрозе взрыва во всех станциях московского метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время специалисты оперативных служб проверяют все социально значимые объекты. Эвакуация людей пока не проводится.

19 мая казанскую гимназию №40 эвакуировали из-за угрозы взорвать учебное заведение, которая поступила от одного из учеников.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.