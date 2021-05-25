В Москве выявили еще 2 075 случаев COVID-19

В Москве выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день были госпитализированы 1 082 заболевших, выздоровели 2 208 пациентов, скончались 57.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 1 161 601 жителя столицы, вылечились 1 046 726, умерли 19 764.

В целом по России зафиксировали 7 884 случая инфицирования за сутки.

Днем ранее сообщалось, что в Москве выявили еще 2 481 заражение коронавирусом.