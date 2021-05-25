В России стало меньше заключенных

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил о сокращении числа осужденных, находящихся в колониях и СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по состоянию на 1 мая этого года в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС) находились 478 200 человек. Лебедев уточнил, что сокращение происходит «из-за гуманизации законодательства».

За последние 1,5 года число заключенных уменьшилось на 9%: в 2019 году в УИС содержались 523,9 тыс. заключенных, а в 2018-м — 563,2 тыс.

Ранее сообщалось, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Среди предложенных мер — предоставление заключенным «доступа к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти». Также предлагается наделить арестованных, которые являются единственными родителями, правом проводить телефонные разговоры с несовершеннолетними детьми «в течение 24 часов с момента разрешения», а также увеличить их личное время.