Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги не смог с ней встретиться

Адвокат задержанной в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги пока не смог с ней встретиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца россиянки Сергея Дудича.

«В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней», — сказал Дудич.

Сапега помещена в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Гражданка России София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, была задержана в Минске в воскресенье, 23 мая. Девушка возвращалась из отпуска.

В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что проверяют информацию о задержании россиянки.

Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Романа Протасевича, находившегося на рейсе, задержали при проверке документов. Журналист внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».