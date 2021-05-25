ФСБ предотвратила теракт в Норильске

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Норильске (Красноярский край), злоумышленники намеревались устроить взрыв 9 мая в местах массового скопления людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз ФСБ.

Отмечается, что 22 апреля силовики задержали сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Во время обысков в телефоне мужчины нашли переписку, указывающую на намерения террориста склонить нескольких человек к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

В тайнике в подвале одного из домов Норильска у исламиста нашли компоненты бомбы (взрывчатку и поражающие элементы), а также электронные инструкции по изготовлению бомбы.

Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое 15-летних подростков предстанут перед судом за попытку совершить теракт.