Шесть детей остаются в больнице после стрельбы в школе Казани

Шесть детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

По данным ведомства, 24 мая из больницы были выписаны шесть пострадавших, еще столько же продолжают лечение. Состояние находящихся в стационаре детей стабильно. Уточняется, что врачи не называют сроков их выписки.

Несколькими днями ранее сообщалось, что двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в тяжелом состоянии.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.