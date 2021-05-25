Летчик погиб при крушении самолета в Лас-Вегасе

Летчик погиб в результате крушения самолета, взлетевшего 24 мая с авиабазы ВВС США Неллис в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщила пресс-служба авибазы.

Отмечается, что воздушное судно управлялось пилотом компании Draken. Самолет упал около 14.30 за южной границей базы.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, разбился истребитель Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. Представители регулятора направились на место трагедии для проведения расследования.

Телеканал Fox News сообщил, что самолет упал близ начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе.

20 мая истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-21 («Бизон») разбился в северо-западном штате Пенджаб.