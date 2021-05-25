В Москве во вторник ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 24 мая, ожидается до +23°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +21 до +23°C. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет западным, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +8...+10°C. Сохранится переменная облачность, по области местами возможен небольшой дождь. Ветер примет северо-западное направление, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе. По его словам, москвичей ожидают теплые дни с небольшими кратковременными дождями.

Впоследствии Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о «несусветной жаре» до +37°C.