В Бразилии дельфин умер, запутавшись в женском нижнем белье

В Бразилии на берегу пляжа был обнаружен мертвый дельфин, причиной смерти которого стало женское нижнее белье, намотавшееся на плавник животного. Об этом пишет Dailymail.

Отмечается, что стринги так туго намотались на плавник дельфина, что тот был порезан почти до кости.

Ветеринарная бригада, проводившая вскрытие животного, считает, что нижнее белье стягивало плавник дельфина в течение некоторого времени и, возможно, способствовало его смерти.

Они предположили, что плавник дельфина запутался в ткани, когда он был моложе, что поставило под угрозу его способность плавать и ловить рыбу.