В Роспотребнадзоре оценили риски распространения индийской «черной плесени» в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России не стоит бояться распространения мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет. Поэтому как поведет себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даем отчет в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться «черной плесени» не надо», — сказал Горелов.

По его словам, мукормикоз появляется при любых видах иммунодефицита, также на него может влиять тяжелая инфекция, такая как COVID-19.

Ранее в Индии тысячи людей заразились «черной плесенью», из-за чего врачи удалили один или два глаза 60% пациентов. Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев этого заболевания.