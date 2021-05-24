В Подмосковье горит птицефабрика на 4 тысячах «квадратов»

В подмосковном городе Щелково загорелась бывшая птицефабрика, огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МЧС.

«В 15.18 площадь горения достигла четырех тысяч квадратных метров», — сказали в МЧС.

Позже стало известно, что пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Что стало причиной возгорания, не уточняется. О пострадавших и погибших также не сообщается.

Ранее две маленькие девочки погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Пожар произошел 22 мая в доме, расположенном на улице Летной. После тушения огня спасатели нашли останки детей — пяти- и шестилетней девочек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства пожара. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.