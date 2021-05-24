Москвичей предупредили об июньских заморозках

В начале июня температура в Москве будет на 2-3˚C ниже нормы, из-за чего в пониженных местах рельефа она может опускаться до отрицательных значений. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА «Новости».

«Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений», — сказала она.

Синоптик уточнила, что температура до -1˚C может наблюдаться в Истре и Черустях, которые считаются самыми холодными районами Подмосковья.

«Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы», — рассказала она.

Ранее ряду регионов России предрекли «несусветную жару»: до +37°С ожидается на Урале и в Поволжье. По данным Гидрометцентра, жара ожидается в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской и Омской областях, а также в Пермском крае. Температура воздуха в указанных регионах превысит норму на 8-12°С. Специалисты предупредили, что такая температура воздуха негативно сказывается на здоровье людей.