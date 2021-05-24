Петербург получил первую партию вакцины «КовиВак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Санкт-Петербург получил первую партию вакцину от коронавируса «КовиВак» в количестве более 9 тыс. доз. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«В Петербург поступила первая партия вакцины «КовиВак» ФГБНУ имени М.П. Чумакова в количестве 9360 комплектов доз», — указано в сообщении.

За весь период в Петербурге вакцину получили 652 750 человек, 552 562 — обе дозы. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз.

Отмечается, что теперь жители Петербурга могут выбрать любую из трех имеющихся в городе отечественных вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Ранее ограничения по коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».