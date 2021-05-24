Петербург получил первую партию вакцины «КовиВак»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Санкт-Петербург получил первую партию вакцину от коронавируса «КовиВак» в количестве более 9 тыс. доз. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«В Петербург поступила первая партия вакцины «КовиВак» ФГБНУ имени М.П. Чумакова в количестве 9360 комплектов доз», — указано в сообщении.

За весь период в Петербурге вакцину получили 652 750 человек, 552 562 — обе дозы. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз.

Отмечается, что теперь жители Петербурга могут выбрать любую из трех имеющихся в городе отечественных вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Ранее ограничения по коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».