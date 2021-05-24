В Северной Осетии школьница скончалась во время ОГЭ

В поселке Калининский Моздокского района Северной Осетии перед ОГЭ по русскому языку скончалась ученица девятого класса. Об этом сообщили Минобрнауки по региону.

«Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Девочка умерла по дороге в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, начата проверка. На место выехала врио министра образования и науки республики Людмила Башарина.

Ранее появилось расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов общеобразовательных школ в 2021 году. Его утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Экзамены будут проведены с 24 мая по 2 июля. Так, испытания по русскому языку пройдут 24 и 25 мая, а по математике — 27 и 28 мая. Резервными днями для сдачи экзамена по русскому языку будут 8 и 16 июня, а для экзамена по математике — 16 июня и 2 июля. Пересдать экзамен по русскому языку можно будет 3 и 13 сентября, а математику — 6 и 15 сентября.