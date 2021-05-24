Людям старше 65 лет дали рекомендации по введению «Эпиваккороны»

Трехкратная вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Эпиваккорона» рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, размещенном на сайте COVID-19 Preprints.

Отмечается, что иммунологическая эффективность вакцинации выше у женщин и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста.

»[Это] позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что «Эпиваккорона» доказала эффективность против трех штаммов COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».