В Минске задержали гражданку России, подругу основателя Nexta

Гражданка России София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, была задержана в Минске в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе.

Отмечается, что девушка возвращалась со своим молодым человеком из отпуска.

«В результате секретной операции белорусских властей студентка была задержана управлением Следственного комитета по городу Минску под необоснованными и вымышленными обстоятельствами», — сообщили в университете.

Университет «настаивает» на предоставлении консульского доступа к Сапеге и призывает международных партнеров и правозащитников содействовать ее освобождению.

Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Известно также, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находились на борту этого рейса. Мужчину задержали при проверке документов в аэропорту Минска. Мужчина внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».