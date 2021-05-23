На юге Москвы эвакуировали всех посетителей ТЦ из-за возгорания в детской комнате

Более 1000 человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы после задымления в детской комнате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания эвакуировали всех посетителей и персонал. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, его причины устанавливаются. Торговый центр возобновит работу после проветривания помещений.

Ранее сообщалось об эвакуации из московского ТЦ «Афимолл Сити» из-за возгорания.

До этого задымление произошло в торговом центре «Круг» на Старокачаловской улице на юге Москвы.