Пожар в центре Москвы остановил движение на Большой Никитской

В центре Москвы, на Большой Никитской улице, загорелось здание, которое находится на реконструкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

«Пожар произошел в здании на Большой Никитской улице, 9/15. Сейчас там проводится реконструкция. Предположительно, пожар возник на втором этаже», — сказал источник.

Уточняется, что на месте происшествия уже работают пожарные. Что стало причиной пожара, не уточняется. О пострадавших также не сообщалось.

В свою очередь, Дептранс Москвы в Telegram проинформировал, что движение по Большой Никитской перекрыто, попросив водителей выбирать другие маршруты.

Ранее две маленькие девочки погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Пожар произошел 22 мая в доме, расположенном на улице Летной. После тушения огня спасатели нашли останки детей — пяти- и шестилетней девочек.