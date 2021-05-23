Психотерапевт рассказала, какие привычки ведут к бедности

Психотерапевт Анна Стори рассказала о привычках, ведущих людей к бедности. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, у всех людей есть внутренний голос, так называемый внутренний критик, который зачастую отговаривает от проектов, перспективных предложений, знакомств и путешествий. У некоторых этот голос тихий, и не мешает жить, а у других он «перекрикивает» логику и интуицию.

«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — привела пример специалист.

Слушаясь внутреннего критика у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда закачиваются деньги. Зависимые от кредитов люди склонны тратить деньги больше, чем зарабатывают.

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