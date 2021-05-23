В ДР Конго произошло мощное извержение вулкана

В Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома, сообщает в своем Twitter официальный представитель городских властей Патрик Муяйя.

«Был активирован план эвакуации [населения] из города Гома», — написал он, комментируя происшествие.

Население города составляет 1,5 млн человек. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава. Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Вулканические потоки могут распространяться со склонов вулкана со скоростью до 96 км/ч.

Ньирагонго, как действующий вулкан, является частью рифта Альбертин, его высота составляет 3 470 метров. Его извержения часто наносят ущерб местному населению и близлежащим городам. Самые большие потери за историю наблюдения составили 600 человек, это произошло в 1977 году.

В прошлый раз извержение Ньирагонго произошло в 2016 году.