Орешкин назвал сроки восстановления трудоспособного населения в России

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что сокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это негативно повлияет на рост экономики. Орешкин отметил, что снижение численности трудоспособных началось еще в 2013-2015 годах.

Несмотря на то, что рост подушевого ВВП был выше среднемирового в 2017–2019 годах, сам рост экономики был меньше именно из-за фактора ситуации с трудоспособным населением, подчеркнул он.

Орешкин добавил, что негативные тенденции в демографии были связаны с низкой рождаемостью на фоне Второй мировой войны. Кроме того, сильный демографический провал наложился на экономический кризис, связанный с распадом СССР, «и привел к страшному провалу рождаемости», сказал он.

При этом с середины 2000-х годов рождаемость начала расти, поэтому следующее поколение, которое сейчас учится в школе, будет более многочисленным, и этот негативный эффект начнет постепенно исчезать, подчеркнул помощник президента РФ.