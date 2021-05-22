Украинку уволили с работы после оскорбления патриотов в вышиванках

Жительницу Харькова Евгению Бобкову уволили с работы после того, как она раскритиковала прошедший в городе «марш вышиванок». Об этом сообщают украинские СМИ.

Она назвала мероприятие «парадом быдла», а слоган «Слава Украине! Героям слава!» — нацистским.

После того, как женщина была уволена, ей пришлось записать видеообращение с извинениями.

«Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила», — сказала Бобкова.

В Киеве и в ряде других украинских городах в апреле-мае прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Следователи на Украине начали уголовное производство по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», а президент Украины Зеленский 30 апреля выступил с осуждением этого марша.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Советская армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе были причастны к уничтожению польского села Гута Пеняцкая. На Нюрнбергском трибунале войска СС были признаны преступной организацией.