МИД предостерег россиян от поездок за границу на фоне пандемии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться из-за решения некоторых стран открыть границы для туристов. Ее слова приводит ТАСС.

«В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки», — сказала она.

По мнению Захаровой, из-за стремления к восстановлению международного туризма, ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов. В результате это может вызвать новые экстренные ограничения, в том числе запрет на авиасообщение между странами.

Также представитель МИД посоветовала россиянам тщательно взвешивать все «за» и «против» при планировании зарубежных поездок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом.