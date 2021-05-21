После нападения с ножом на учительницу в лицее в Березниках отменили занятия

В лицее в городе Березники Пермского края после того, как ученик 10 класса нанес учительнице удар ножом в шею, были отменены занятия, школьников распустили по домам, сообщает РИА «Новости».

Пострадавшая учительница была доставлена на подстанцию скорой помощи в Березниках. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, женщина получила удар ножом в область шеи.

Глава Минздрава Пермского края Анастасия Крутень заявила, что пациентку перевезли в хирургический комплекс больницы города Березники, также готовится вертолет для главного хирурга региона, Анатолия Касатова. Кроме того был вызван главный реаниматолог Роман Энгаус, чтобы решить на месте вопрос перевода пострадавшей в Пермь.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой, школьник, напавший на преподавателя с ножом, не состоял на учете.

С задержанным школьником работают следователи.

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